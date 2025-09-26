Con la muerte no se bromea
''Te mata...'': el desagradable posteo de Liga de Quito tras eliminar a Sao Paulo en Morumbí que luego borró
Liga de Quito eliminó a Sao Paulo en el mítico estadio de Brasil, clasificó a semifinales y lo celebró con un inoportuno, desagradable y repudiable posteo que generó rechazo hasta en Nacional de Montevideo por hacer referencia a la muerte en plena cancha del defensor uruguayo Juan Izquierdo el año pasado.
El año pasado, el mundo del fútbol se vio conmovido por la muerte de Juan Izquierdo, defensor uruguayo de Nacional de 27 años que se descompensó en pleno césped del Morumbí durante un partido ante Sao Paulo.
Este jueves, Liga de Quito eliminó al equipo paulista de la Copa Libertadores y lo celebró con un repudiable posteo: "Definitivamente, el Morumbí te mata".
El equipo ecuatoriano, que jugará semifinales ante Palmeiras de Brasil, luego borró el posteo.