''Suave'', el golazo de Luca Vildoza en la cara de Campazzo que la Euroliga eligió como la mejor jugada de la fecha

Arrancó la Euroliga y hubo duelo de argentinos. La Champions League del básquet -el torneo de fútbol de hecho copió su formato de competencia desde el año pasado- disputó su primera fecha.

Y la Virtus Bologna de Luca Vildoza, con él como una de las figuras, venció al Real Madrid de Facundo Campazzo y Gabriel Deck por 74-68 en Italia. Este golazo elegante del marplatense fue destacado por la cuenta oficial del torneo como una de las mejores. "Suave como manteca", reza el posteo.

El base marplatense fue titular, sumó 11 puntos, dos rebotes, una asistencia y un robo en 15 minutos. En tanto, Campazzo aportó 8 tantos (1/2 en dobles y 2/4 triples), 5 asistencias y 4 rebotes en 26 minutos; y Deck 12 unidades y 4 rebotes.

Volvió Lapro, debutó Marcos y la rompió Bolmaro

Tras más de un año fuera de las canchas, Nicolás Laprovittola regresó a las con su Barcelona, donde debutó el otro base argentino, Juani Marcos (tres minutos sin puntos). El Culé perdió ante Hapoel Tel Aviv 103-87 y el de Morón sumó 6 puntos y 3 asistencias.

En tanto, Leandro Bolmaro tuvo una notable actuación con Olimpia Milano, que venció a Estrella Roja en Serbia por 92 a 82.

El cordobés, que viene de ser campeón de la Supercopa italiana, aportó 9 puntos, con 2/5 en dobles, 1/1 triple y 2/2 en tiros libres, más 5 rebotes y dos asistencias en 23 minutos en cancha.