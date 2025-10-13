River cayó ante Sarmiento de Junín en Nuñez y tocó fondo. Los hinchas insultaron a los jugadores en la cancha y la siguieron en redes, donde no se salvó ni Marcelo Gallardo.

Pero además, hubo otro hecho que enojó a las gallinas. Que Juan Pablo Varksy haya dicho en la transmisión de TNT Sports que que esta mano del Chaco Insaurralde no fue penal.

El apellido del periodista se hizo tendencia y hasta Héctor Enrique lo insultó en redes y pidió que no vuelva a comentar a River.

"Junten Firmas para que Varsky no vaya más a comentar al Más Monumental!! Ese sorete y bostero HDP", escribió el campeón del mundo. Y las redes le contestan: