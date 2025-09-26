"Estoy más aliviado de que ahora los veo ganables, hay momentos donde los brasileños desconectan y se achican", consideró Flavio Azzaro, al analizar la eliminación de Estudiantes ante Flamengo por penales con Agustín Rossi como figura.

Es que el próximo rival de Racing en la Copa Libertadores, tras el triunfo sobre Vélez, será el Mengao en semifinales.

El Pincha jugó un partido serio, de tú a tú y con cuidados. De eso habló Flavio, y de la figura de Agustín Rossi, además de las chances del equipo de Gustavo Costas de meterse en la gran final.

La reacción completa

Análisis del partido de Estudiantes y lo que se le viene a Racing.