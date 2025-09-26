Tras la eliminación de Estudiantes
''Son ganables'': Azzaro se ilusionó con que Racing pueda con Flamengo
El periodista analizó la eliminación de Estudiantes, el partido que planteó el equipo de Dominguez y habló de las chances que tiene su Academia ante el Mengao en las semifinales de la Copa Libertadores.
"Estoy más aliviado de que ahora los veo ganables, hay momentos donde los brasileños desconectan y se achican", consideró Flavio Azzaro, al analizar la eliminación de Estudiantes ante Flamengo por penales con Agustín Rossi como figura.
Es que el próximo rival de Racing en la Copa Libertadores, tras el triunfo sobre Vélez, será el Mengao en semifinales.
El Pincha jugó un partido serio, de tú a tú y con cuidados. De eso habló Flavio, y de la figura de Agustín Rossi, además de las chances del equipo de Gustavo Costas de meterse en la gran final.
La reacción completa
