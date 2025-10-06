Luego de la gran goleada de Boca por 5-0 a Newell's en la Bombonera, Claudio Úbeda y Leandro Paredes le dedicaron la victoria al entrenador Miguel Ángel Russo, alejado de la actividad por problemas de salud.

En el Xeneize no se habla del tema por pedido de la familia de Miguelo, pero este lunes Tato Aguilera sorprendió en TyC Sports al informar el delicado estado de salud del DT.

"Russo está con internación domiciliaria, estuvo al tanto en la previa del partido desde su casa", dijo el periodista. Y afirmó: "Su situación es diíficil, delicada, está débil el técnico de Boca, está grave".

La dedicatoria de Paredes

"Le mandamos mucha fuerza", dijo Leandro.