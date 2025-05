Manchester United, con Alejandro Garnacho como titular, goleó 3-0 al Athletic en Bilbao por la ida de las semifinales de la UEFA Europa League.

La polémica es por cómo amplió el marcador el equipo inglés, tras un penal a favor a los 35 minutos con el partido 1 a 0. Los españoles aún protestan porque creen que no solo no hubo falta sobre el danés Rasmus Højlund sino que además la jugada no ameritaba la expulsión de Daniel Vivian, tal como indicó el VAR.

El penal

Tras el partido, el periodista de El Chiringuito TV de España le preguntó al portugués Bruno Fernandes “¿cree que el arbitraje ha podido perjudicar al Athletic”. El capitán del United sonrió y repreguntó: “¿Tú crees que no era penalti? ¿te sabes la regla”.

Y se picó la entrevista. Aunque lo que dijo Bruno no parece ser lo cierto. Sino que el árbitro y VAR decidieron expulsión por el último recurso.

A la salida del estadio, los hinchas hablaron de “robo”



El colega de El Chiringuito TV, invitó a los hinchas a hablar de “robo”. Y algunos no entraron en el juego de la indignación fácil.

Resumen y goles del partido

La semana próxima, en Manchester, la revancha. En la otra semifinal, el Tottenham de Cuti Romero venció 3 a 1 al Bodo Glimt noruego.