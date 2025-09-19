Flamengo le ganó 2 a 1 a Estudiantes en el Maracaná por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Pero la bronca en el Mengao, que convirtió a los 16 segundos y 9 minutos a través de Pedro y Varela, es por la expulsión de Gonzalo Plata.

A 8 minutos del final, el ecuatoriano vio la roja por doble tarjeta amarilla, pero en la disputa de la pelota se ve claramente cómo el zurdo recibe el golpe de Facundo Rodríguez.

El árbitro Andrés Rojas se mantuvo en su decisión -el VAR no podía intervenir-, y Estudiantes lo aprovechó. Descontó con un gol de Guido Carrillo, y así la serie quedó abierta.

Resumen y goles del partido

La revancha se jugará el jueves 25 de septiembre en La Plata.

El Pincha de Eduardo Dominguez la sacó barato, se vio favorecido por este fallo polémico y sueña con ganar en UNO la semana próxima.

"Robo" es tendencia y las redes responden: