El resonante triunfo de Argentina 1-0 sobre e Colombia en las semifinales del Mundial de Chile caló hondo no solo en el periodismo cafetero, sino también en la política.

Este diputado, de nombre David Ruiz Gómez de la región de Antioquía, explotó en sus redes y se hizo viral.

"Qué paternidad tan fastidiosa la de Argentina sobre Colombia. Tenemos mejor técnica, mejor biotipo, mejores individualidades. Falta lo de siempre: mentalidad ganadora y orden táctico", escribió en su cuenta de X.

Y remató: "Vendrán mejores juegos y mejores tiempos. Tiempos de ganar algo importante, y no quedarnos con el ‘gracias guerreros’ al final de los partidos importantes".

En las redes se le contesta con memes: