"Que Bielsa esté entre los 3 mejores técnicos del año me parece una falta de respeto", aseguró Juan Furlanich en DirecTV tras conocerse que Marcelo Bielsa fue elegido en la terna definitiva de los premios The Best a los mejores de la temporada.

El Loco y Leo Messi son los únicos argentinos que fueron nominados.

En el rubro de entrenadores, el 'Loco' quedó este viernes entre los posibles premiados al galardón que entrega la FIFA, junto a los alemanes Jürgen Klopp, vencedor de la Premier League con el Liverpool; y Hans-Dieter Flick, ganador de la triple corona con el Bayern Múnich.

La ceremonia de premiación -virtual por la pandemia- será el próximo jueves 17 de diciembre.