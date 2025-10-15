La Selección Argentina va por la final del Mundial Sub-20 ante Colombia en Chile. En la previa de la semifinal que comenzará a las 20, el futbolista colombiano Luis Landázuri y el entrenador César Torres, dejaron declaraciones polémicas al calificar a los argentinos de "provocadores".

El futbolista de Nacional de Medellín, dijo del equipo de Diego Placente: "Es un equipo que ya conocimos del Sudamericano y siempre nos van a provocar, pero ahí estamos en puntas de pie para afrontar el partido y las circunstancias".

Y lanzó: "La mitad del mundo está haciendo fuerza para que ganemos".

En tanto, el entrenador César Torres, si bien bajó el tono este miércoles, había dicho: "Me mueve ganar la semifinal y llevar a mi país a una final y competir para ganar. Somos profesionales, sabemos lo que a ellos les gusta hacer, pero es por lo nuestro. Somos muy maduros para no caer en las provocaciones".

Los cambios de Placente

Diego debe reemplazar a Maher Carrizo, suspendido por amarilla, y el defensor de Estudiantes, Valente Pierani, lesionado.

Con el ingreso de Villalba en la zaga y dos dudas en la mitad, así formaría Argentina: Santino Barbi en el arco; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Villalba y Julio Soler en la defensa; Tobías Andrada o Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña en la mitad; y el tridente de ataque estará compuesto por Gianluca Prestianni, Alejo Sarco y Ian Subiabre o Santino Andino.