Lionel Messi no participó del entrenamiento del lunes con el plantel de PSG y es casi seguro que no jugará el partido ante Benfica del martes en París por la cuarta fecha del Grupo H de la Champions League.



Leo volverá a ser preservado por su molestia en el soleo, por la que el miércoles pasado en Lisboa dejó la cancha -tras su golazo-, y por la que no jugó ante Reims -Sin Messi: la tendencia de memes porque sin Leo PSG no pasó del empate-, el último sábado.

El PSG, líder del fútbol de su país, recibirá el domingo al Olympique de Marsella en otro clásico, pero nosotros estamos pensando en que llegue sano al Mundial de Qatar que empieza en 40 días.

La Copa del Mundo, prioridad

Cuidate Leo, lo demás no importa nada…