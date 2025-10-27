Franco terminó en el puesto 16, el último puesto del Gran Premio de México, carrera que ganó Lando Norris -el británico de McLaren- y superó a su compañero Oscar Piastri en el Campeonato de Pilotos. Charles Leclerc, de Ferrari, y Max Verstappen, de Red Bull, completaron el podio.

Colapinto tuvo una largada accidentada por un choque con Lance Strool -de la escudería Aston Martin-, que lo hizo dar un trompo. "Me tiró al pasto. No mira los espejos nunca. Siempre hace lo mismo. Hice un trompo y me recuperé rápido", dijo Franco a la prensa tras la carrera.

Así y todo estuvo a punto de volver a pasar a su compañero Pierre Gasly en el final, como el domingo pasado en el circuito de Estados Unidos con la maniobra que dio qué hablar.

El joven piloto argentino palpitó la próxima fecha de la Fórmula 1: "Brasil es el GP de casa, así que contento. Van a haber muchos argentinos y tengo muchas ganas de ir allá y disfrutarlo con ellos".

Colapinto deseó: "Ojalá que andemos bien para darles un lindo resultado". Y fue crudamente sincero al calificar el rendimiento de su auto en México: "Lo bueno es que peor no se puede ir".

