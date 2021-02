Vuelve el rugby en abril tras un año y medio sin actividad por la pandemia. Y la Unión Argentina de Rugby (UAR) ya les comunicó a las diferentes federaciones provinciales que habrá un cambio de reglamento para el scrum para prevenir los contagios de coronavirus.



El Área de Competencia y Desarrollo de la UAR comunicó que la formación se jugará con la modalidad "tira y saca", sin oposición para aquel equipo que tenga la posesión de la pelota, es decir que no habrá el clásico empuje entre las formaciones.



La página web A Pleno Rugby explicó que la medida fue establecida para todas las divisiones, desde los menores de 15 años hasta la división de mayores. La misma, será adoptada en los partidos locales amistosos que se jueguen antes del reinicio de la actividad y en los campeonatos oficiales.



Y La Nación se indignó. Tanto que tituló su nota "Papelón". Allí, dice apenas comienza el texto que "la novedad provocó rechazos en el ambiente". Y le dio voz a Francisco Ferronato, pilar de Belgrano. "Es un gran desacierto, lo califico como un papelón. Es una locura", recoge el diario.

La nota sigue así: "También desde el norte expresaron desacuerdo. No se puede desmerecer el enorme laburo que viene realizando la comisión de Rugby Seguro, pero en Tucumán no coincidimos con muchas de estas cosas. Nadie nos consulta nada. Viene a sobre cerrado, y eso no es bueno', señaló Héctor Corbalán Costilla, el presidente de esa unión".

Y se lamenta de que "el comunicado de la UAR no hace ninguna referencia a la posibilidad de volver a jugar el scrum liberado".





Cómo será el scrum

Según detalló el sitio especializado, antes de introducir la pelota, se deberán lograr los tres tiempos indicados para el enganche; los jugadores deberán estar en posición de empuje y el scrum deberá estar estable.



Durante la introducción, ambos equipos deberán realizar un ejercicio isométrico para mantener una postura correcta pero no habrá empuje, y el equipo que introduce la pelota debe hookearla. "En caso de que no lo hiciera el juego se reanudará con un free kick a favor del equipo que no introdujo la pelota. No se podrrugbá pedir scrum como opción", señalaron. Ese free kick no se podrá jugar hasta que el equipo defensor tenga un tiempo razonable para posicionarse. La pelota deberá jugarse fuera del scrum, una vez disponible, antes de los cincos segundos y no habrá reseteos de scrum.



Fuera del campo de juego, los protocolos sanitarios que impondrá la UAR no permitirán a los equipos utilizar los vestuarios.



Por ese motivo, los jugadores deberían llegar al club cambiados y retirarse del mismo una vez concluido el partido. Además, no se permitiría el acceso al público para presenciar los partidos ni habrá terceros tiempos.