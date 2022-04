Aldair Rodríguez, el delantero de Alianza Lima que le rompió la tibia y el peroné a Robert Rojas con una patada, fue hasta el hotel donde concentró River en Lima para pedirle perdón al defensor paraguayo.

"Estoy muy triste por la situación que está viviendo mi compañero de profesión. Fue una jugada fortuita, no tuve yo mala intención. Fue una disputa de los dos del balón y lastimosamente creo que se le engancha el pie y a la hora de forzar el balón se fractura. Por eso he venido aquí a pedirle disculpas personalmente", dijo en diálogo con Javier Gil Navarro de ESPN.

Allí, dio su particular versión de la jugada: "El está de espaldas, pero yo no voy la plancha ni alzo el pie en forma desmedida ni mucho menos irresponsablemente. Quizás sí voy con un poco de fuerza, y lastimosamente pasó este accidente".

Y concluyó: “Le deseo mucha fuerza, yo voy a estar ahí escribiéndole. Me tocó vivir una lesión muy dura hace algunos años, estuve cerca de dejar el fútbol por esa lesión. Por eso estoy acá, porque a mí me pasó, y no sentí esas disculpas de la persona con la que tuve el accidente. Yo voy a estar ahí para disculparme, y que sepa que no tuve mala intención".

¿Cuál será la sanción para Rodríguez?