Temperley dio el golpe del año al eliminar a River en la Copa Argentina. Y si alguien que tenía confianza en el equipo de Walter Perazzo es este hincha, que en la previa del partido que se disputó en Mendoza, auguró todo cuanto iba a suceder.

Y sucedió. “No te tenemos miedo, River. En la cancha somos once contra once”, dijo el hincha del Celeste. Y desafió: “Y si llegamos a los penales, pasamos. Porque ese arquero no tiene manos. Armani no tiene manos”.

Papelón de River es tendencia. Allí los hinchas descargan su bronca tras la insólita, histórica y desastroza eliminación ante Temperley por la Copa Argentnia.