Leo, picante
‘’No preguntes boludeces‘’: el debut estelar de Messi en un stream con Davoo Xeneize y La Cobra
Leo y Luis Suárez participaron de una transmisión durante un partido de Deportivo LSM, club del que son propietarios en el fútbol uruguayo. Y Davoo se estalló cuando Messi lo ubicó. Hoy juega Inter vs Nashville por los Playoffs de la MLS.
"Pará, pará, pará. ¿Qué me vas a preguntar? No me empecés a preguntar, eh. No te largués, estamos viendo el partido", disparó Leo a Davoo.
"¿Vos sos de Real Madrid, no?"
Otro de los momentos en que Leo cruzó a Davoo.
Deportivo LSM goleó por 6-0 ante Montevideo Boca en la Divisional D del fútbol uruguayo:
Hoy juega Inter
Este sábado 20.30, las Garzas visitan a Nashville. En el primer encuentro de la serie al mejor de tres, Inter Miami ganó 3 a 1 como local con un doblete de Messi y un gol de Tadeo Allende
A pocas horas de la revancha de Inter de Miami ante Nashville por los Playoffs de la MLS,