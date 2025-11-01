‘’No preguntes boludeces‘’: el debut estelar de Messi en un stream con Davoo Xeneize y La Cobra

Lionel Messi y Luis Suárez se divirtieron junto a Davo Xeneize y La Cobra durante la transmisión de un partido de Deportivo LSM, el equipo del que son dueños las estrellas de Inter Miami.

"Pará, pará, pará. ¿Qué me vas a preguntar? No me empecés a preguntar, eh. No te largués, estamos viendo el partido", disparó Leo a Davoo.

"¿Vos sos de Real Madrid, no?"

Otro de los momentos en que Leo cruzó a Davoo.

Deportivo LSM goleó por 6-0 ante Montevideo Boca en la Divisional D del fútbol uruguayo:

Hoy juega Inter

Este sábado 20.30, las Garzas visitan a Nashville. En el primer encuentro de la serie al mejor de tres, Inter Miami ganó 3 a 1 como local con un doblete de Messi y un gol de Tadeo Allende

A pocas horas de la revancha de Inter de Miami ante Nashville por los Playoffs de la MLS,