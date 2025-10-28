Lionel Messi está cada vez más cerca de jugar la Copa del Mundo 2026. "Es algo extraordinario poder estar en un Mundial y me encantaría", reconoció nuestro capitán.

"Me gustaría estar ahí, estar bien y ser una pieza clave para ayudar a mi Selección, si llego. Lo evaluaré día a día cuando empiece la pretemporada el año que viene con el Inter y veré si realmente puedo estar al 100%, si puedo ser útil al grupo, a la Selección, y luego tomaré una decisión. Obviamente, tengo muchísimas ganas porque es un Mundial".

Leo, que hace días renovó contrato con Inter Miami, habló en una nota con NBC

