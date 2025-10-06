''Liquídenlos'': La enérgica arenga de Almeyda en la goleada de Sevilla a Barcelona

"No pueden bajar la intensidad y la concentración. Liquídenlo, lo tienen que liquidar", dice Matías Almeyda en una pausa para hidratarse en el duelo en que Sevilla goleó 4 a 1 a Barcelona y lo hizo perder la cima de la tabla de la Liga Española.

En ese momento el partido estaba 1 a 0 a favor de andaluces. La tarde terminó en goleada histórica en el estadio Sánchez Pizjuán -hacía diez años que Sevilla no le ganaba al Barsa- y la revolución Almeyda enamora a todos.

La conferencia de prensa

"No se le ganaba al Barcelona desde hace diez años. Hoy lo hicimos con entrega, lucha, amor propio. Había que hacer un partido perfecto, y lo hicimos. Me quedo con la alegría de los futbolistas y de la gente", dijo el Pelado.

Resumen de una goleada histórica

Alexis Sánchez, Isaac Romero, Carmona y Akor anotaron los goles para el equipo de Almeyda. Marcus Rashford había descontado para el Culé.

Tras la resonante victoria, Sevilla se ubicó sexto en la tabla y en la próxima fecha -post fecha FIFA- recibirá a Mallorca.