Peter Shilton, el arquero de Inglaterra en el Mundial de México 86 que padeció los dos goles de Diego Armando Maradona dijo que aquella camiseta -ahora en boca de todo el mundo por la millonaria subasta- “no la usaría ni para limpiar el piso“.

Primero fue Chiqui Tapia, presidente de la AFA, quién le contestó a través de su cuenta personal de Twitter. Y en las últimas horas, fue el 'Negro' Héctor Enrique el que le dio una contundente respuesta: “Peter Shilton la tenés adentro hace años. Qué grande el Diego. Un metro y medio mide Diego Maradona, te hizo un gol y vos fuiste con las manos. Te primereó, te utilizó toda la magia del potrero, toda la magia de Fiorito”.

En un video que se viralizó, el exmediocampista y luego parte del cuerpo técnico de Maradona, disparó, entre gracioso, irónico y rotundo: “Y después te dejo tirado por el piso, te humilló. A vos te humilló, no al resto. A vos sí, Peter Shilton. La tenés adentro. No importa lo que vos digas de la camiseta de Argentina, nosotros la amamos y la defendemos con el corazón. Y vos, Shilton, vos perdiste ese partido porque no tenés mano. Chau Shilton, la tenés adentro y no te la saca nadie. Nadie te la va a sacar”.