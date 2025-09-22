Toda bronca es política
''La miseria avanza'', el viral del hincha de Boca que explotó contra Milei tras el empate con Central Córdoba
El hombre sorprendió en pleno móvil que le preguntaba a los hinchas xeneizes por el insólito empate ante Central Córdoba en la Bombonera. Aprovechó para bajar línea contra el gobierno de Javier Milei e hinchas de otros equipos salieron a bancarlo.
El periodista preguntaba a los hinchas a la salida de la Bombonera por el rendimiento del equipo tras el insólito empate 2 a 2 frente a Central Córdoba.
Y este hombre sorprendió con sus críticas y bajada de línea contra el Gobierno de Javier Milei. "Un saludo a la miseria avanza, ni en el 2001 vi esto, la gente no tiene para comprar un paty y una coca".
"A ver si dejan de pegarle a los jubilados, a los discapacitados y le dejan de volar la cabeza a los fotógrafos", siguió. Y remató: "La tienen bien adentro, ahora en octubre le sacamos 20 puntos".
Y se hizo viral, claro.