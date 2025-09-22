El periodista preguntaba a los hinchas a la salida de la Bombonera por el rendimiento del equipo tras el insólito empate 2 a 2 frente a Central Córdoba.

Y este hombre sorprendió con sus críticas y bajada de línea contra el Gobierno de Javier Milei. "Un saludo a la miseria avanza, ni en el 2001 vi esto, la gente no tiene para comprar un paty y una coca".

"A ver si dejan de pegarle a los jubilados, a los discapacitados y le dejan de volar la cabeza a los fotógrafos", siguió. Y remató: "La tienen bien adentro, ahora en octubre le sacamos 20 puntos".

Y se hizo viral, claro.