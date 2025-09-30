Vélez le ganó 3 a 1 a Atlético Tucumán en Liniers y se repuso de la caída ante Racing en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El Fortín empezó en desventaja por un error de Magallán en la salida que aprovechó Bajamich. Pero con un gran gol de Braian Romero -por la jugada colectiva- Vélez lo empató y generó la reacción de Guillermo Guillermo Barros Schelotto.

"Así se juega al fútbol, la concha de la lora", gritó el entrenador y comentó con su hermano: "vinieron tocando desde abajo, pin, pin…".

Romero con otro gran gol -en combinación con Galván- y el chileno Valdez -con un buen remate- le dieron la victoria a la V azulada.

Goles y resumen del partido

El Fortín es escolta del sorprendente líder de la Zona B, Deportivo Riestra, que dio el golpe en el Monumental ante River.

El próximo objetivo de los de Liniers es Riestra, el próximo lunes. Y el Decano recibirá a Platense, el sábado.