La ilusión en la prensa colombiana con la Selección Sub 20 era total para clasificar por primera vez al Mundial de la categoría. Y estaba bien, porque los cafeteros venían de eliminar a España en un partidazo.

En la previa del duelo hubo declaraciones picantes de uno de los futbolistas y el DT de Colombia. Y Argentina habló en la cancha, se impuso futbolística y mentalmente, y ganó 1 a 0.

En este resumen, periodistas se rindieron a los pies de los nuestros, de Gianluca Prestianni, de Toto Silvetti y Diego Placente.