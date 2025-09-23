Newell's perdió frente a Belgrano por 3-0 en un partido con dos hechos notables: el insólito penal que erró Darío Benedetto, y la expulsión a Guillermo Maroni. 

En conferencia de prensa, Cristian Fabbiani aseguró que tiene "fuerzas" para seguir al frente de la Lepra. "El club estaba prácticamente descendido y lo sacamos adelante.  De acá no me voy, voy a seguir a muerte", dijo el Ogro

En ese momento, su pareja Gimena Vascon, publicó una explosiva historia en sus redes. "Hermosa cama", escribió junto a una foto.  

''Hermosa cama'', el explosivo posteo de la mujer del Ogro Fabbiani ¿contra Benedetto?

Si bien la mujer lo borró enseguida para subir otro con palabras de aliento. 

Newell's suma apenas 9 puntos en la misma cantidad de partidos, está anteúltimo, solo por delante de Aldosivi en la Zona A. Además, perdió el clásico con Rosario Central, y cayó con Belgrano en los cuartos de final de la Copa Argentina. 

El que finalmente dejó

''Hermosa cama'', el explosivo posteo de la mujer del Ogro Fabbiani ¿contra Benedetto?

¿Qué se le viene a Newell's? Dos partidos como local: Estudiantes y Boca.