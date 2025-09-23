''Hermosa cama'', el explosivo posteo de la mujer del Ogro Fabbiani ¿contra Benedetto?

Newell's perdió frente a Belgrano por 3-0 en un partido con dos hechos notables: el insólito penal que erró Darío Benedetto, y la expulsión a Guillermo Maroni.

En conferencia de prensa, Cristian Fabbiani aseguró que tiene "fuerzas" para seguir al frente de la Lepra. "El club estaba prácticamente descendido y lo sacamos adelante. De acá no me voy, voy a seguir a muerte", dijo el Ogro.

En ese momento, su pareja Gimena Vascon, publicó una explosiva historia en sus redes. "Hermosa cama", escribió junto a una foto.

Si bien la mujer lo borró enseguida para subir otro con palabras de aliento.

Newell's suma apenas 9 puntos en la misma cantidad de partidos, está anteúltimo, solo por delante de Aldosivi en la Zona A. Además, perdió el clásico con Rosario Central, y cayó con Belgrano en los cuartos de final de la Copa Argentina.

¿Qué se le viene a Newell's? Dos partidos como local: Estudiantes y Boca.