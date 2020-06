Luego de que Marcelo Gallardo cuestionara la cuarentena y la inactividad, algunos protagonistas salieron a contestarle.



Uno de ellos fue Daniel "Trapito" Vega, histórico delantero de Platense, hoy en la UAI Urquiza: "Gallardo y muchos de elite no tienen ni idea de lo que pasa en el Ascenso".



En diálogo con 'Argentina en Ascenso' (a partir de los 15 minutos de la entrevista que adjuntamos), consideró: "El pibe de Ascenso viaja en transporte público, no tiene la suerte que tienen Gallardo o Russo. Yo no puedo entrenar porque hay compañeros que viajan en transporte público y ese pibe está en riesgo. Esperaba mucho más apoyo de otras instituciones para con los jugadores del Ascenso".

Y concluyó: "Lo que hicieron en la AFA está perfecto. Chiqui Tapia es un tipo del Ascenso y por eso tomaron esa medida".