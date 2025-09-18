Flavio Azzaro fulminó a Marcelo Gallardo en su análisis de la derrota de River 2 a 1 ante Palmeiras en el Monumental.

"Gallardo nunca pudo hacer jugar bien a River", aseguró Flavio en su stream, y apuntó contra Nacho Fernández y Maxi Salas, por sus bajos rendimientos. .

"Gallardo nunca armó un equipo"

"Cuando Palmeiras se animó, se lo comió a River y podría haberle hecho tres o cuatro goles. Pero Gallardo achicó a River", disparó el periodista. Y completó: "Gallardo pone línea de 5 porque no tiene confianza en su equipo, porque nunca armó un equipo".

La reacción completa

Flavio apuntó al DT millonario.