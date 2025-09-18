Toda del DT
''Gallardo achicó a River'': Azzaro, durísimo con el Muñeco tras la derrota de River con Palmeiras
En su stream, el periodista responsabilizó al entrenador de la caída de River 2 a 1 ante Palmeiras en el Monumental por la Copa Libertadores. "Gallardo nunca pudo hacer jugar bien a River", aseguró Flavio.
Flavio Azzaro fulminó a Marcelo Gallardo en su análisis de la derrota de River 2 a 1 ante Palmeiras en el Monumental.
"Gallardo nunca pudo hacer jugar bien a River", aseguró Flavio en su stream, y apuntó contra Nacho Fernández y Maxi Salas, por sus bajos rendimientos. .
"Gallardo nunca armó un equipo"
"Cuando Palmeiras se animó, se lo comió a River y podría haberle hecho tres o cuatro goles. Pero Gallardo achicó a River", disparó el periodista. Y completó: "Gallardo pone línea de 5 porque no tiene confianza en su equipo, porque nunca armó un equipo".
La reacción completa
Flavio apuntó al DT millonario.