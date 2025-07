Como en el Banderazo contra Riquelme fue un fracaso, las autoridades de TN enviaron un móvil a la Bombonera para preguntarle a la gente: “¿Riquelme sí o no?”, luego de la derrota y eliminación de la Copa Argentina.

Allí apareció Dante Mastropierro, más conocido como El Negro Pablo de la serie Okupas, que estaba en la puerta de su comedor en La Boca. Ni la movilera ni en el estudio -estaba Franco Mercuriali conduciendo, tipo que fue criado en un country- lo reconocieron hasta que terminó la nota.

“¿Vos sos actor?”, preguntó la notera. “A veces”, contestó él y eligió promocionar su comedor popular Pancitas llenas corazón contento.

Antes, durante la entrevista, el Negro había contestado a la encuesta de TN: “No sé si Riquelme sí o no, acá los jugadores no están poniendo lo que tienen que poner. No se dan cuenta de que están jugando en Boca y Boca es Boca. Acá tenés que comerte el césped”.

“Pero ¿Riquelme sí o no?”, insistió la periodista. “Mientras no pase lo que pasó con (Daniel) Pasarella en River, vamos a estar todo bien. Acá hay que poner huevos porque estamos en Boca, esto es Boca”, contestó.