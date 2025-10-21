"¡Eso es correr!": Histórico piloto de la F1 elogió a Colapinto por desobedecer a Alpine

El acto de desobediencia que llevó a cabo Franco Colapinto en la última vuelta del Gran Premio de Estados Unidos, sigue dando qué hablar al automovilismo mundial.

Aún con una posible sanción de Alpine, el mundo de la Fórmula 1 habla del joven piloto argentino por su sobrepaso a su compañero de equipo Pierre Gasly.

Quién alzó su voz fue el reconocido piloto británico David Coulthard, subcampeón mundial en 2001 que corrió entre 1994 y 2008 en Williams, McLaren y Red Bull.

"Hay mucho en juego, incluso estando fuera de los puntos, para que Colapinto tenga un fin de semana sólido y demuestre que puede igualar a Gasly en ritmo de carrera", dijo Coulthard, que hoy trabaja como comentarista de las carreras para TV.

"Eso es correr", sentenció y consideró que su escudería no debe enojarse con Franco. "Tenés que correr, tenés que mostrarte. Y al final fue un adelantamiento limpio", dijo David.

Más voces a favor de Franco

Jolyon Palmer, expiloto británico también una temporada en Renault entre 2016 y 2017, bancó fuerte al nuestro: "Colapinto está harto de estar atrás. Quiere mostrarse a sí mismo. Todavía necesita un asiento para el próximo año".

La prensa internacional y la F1

The Race calificó la maniobra como "una muy buena jugada" y calificó la orden de Alpine de "desconcertante".

Las redes oficiales de la Fórmula, que enseguida compartieron las imágenes y no le esquivaron a la polémica en Alpine, podrían postular la maniobra de Franco como el adelantamiento del mes.

¿Habrá cambiado algo en la carrera contra sí mismo que corre Colapinto?