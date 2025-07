Gustavo Costas, director técnico de Racing, no dio vueltas al hablar de la polémica salida de Maxi Salas a River. Fue tras la victoria de la Academia sobre San Martín (SJ) 3 a 1 por Copa Argentina que clasificó a su equipo a los octavos de Final.

"Tenemos que estar pensando en nosotros. Estuvimos 15 días que nos hicieron pelear, discutir a los hinchas de Racing. Unos querían que se vaya, otros que no... Le pido disculpas a los hinchas de Racing. Todos tenemos que estar pensando en el sueño que tenemos todos", afirmó el DT.

Y agregó: “Si se quieren ir porque piensan que van a ganar más plata en un lado u otro, o van a clubes 'más grandes que nosotros'... Racing siempre es el más grande. Yo no le cierro la puerta a nadie”.

Un palito a Gallardo

Costas habló del Muñeco, luego de la fulminante afirmación de Diego Milito, presidente de Racing, al opinar sobre el manejo con Maxi Salas.

"Se ve que estamos mejor que todos. Si nos vienen a buscar jugadores a nosotros...", dijo, y subrayó sobre la actitud del DT de River: "Yo llamo a los jugadores también... Pero, si está cerrado, no voy a llamar. Si me dudan, no llamo más. Yo no me voy a meter".

El resumen del triunfo de Racing sobre San Martín

Ya en octavos de final, la Academia enfrentará a Riestra, el sábado 30 de agosto a las 14 horas.