El pésimo momento futbolístico de Boca hace que las pantallas ocupen más tiempo todavía hablando del Xeneize.

Tras la derrota ante Huracán en Parque Patricios, con escándalo entre Miguel Merentiel y Miguel Ángel Russo, sumado la eliminación ante Atlético Tucumán en Copa Argentina, el arco periodístico habla de Boca.

En ESPN, Oscar Ruggeri cuestionó fuerte las decisiones de Miguel Ángel Russo. Hasta preguntar: “¿El marido de Morena donde está? No lo nombran”.

El Cabezón se preguntó por qué no juega Lucas Blondel. “Yo no porque está Morena acá, pero el marido de Morena, ¿dónde está? No lo nombran ustedes".

Ella sonrió y entre Federico Bulos y el Chavo Fucks intentaron que Ruggeri cambie la palabra marido por “Pareja, compañero”.

Pero Ruggeri estaba hablando de fútbol.