Adolfo Sturzenegger, padre de Federico, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina que atenta contra los clubes argentinos, comparó al Monumental con una villa miseria.

"Argentina fracasó por no crecer y tener un nivel de pobreza cada vez mayor. Un ejemplo concreto, hace 50 años el Estadio de River era de los estadios más importantes del mundo y hoy es una miseria", dijo en su diálogo con El Destape, el exfuncionario y economista.

Y en las redes hay indignación y repudio.