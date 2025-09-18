Pidió apoyar al Gobierno
''Desclasado'', la reacción de las redes a la insólita defensa del Kun Agüero a Milei
El exfutbolista dijo que "no tener para comer existe hace años en el país", y pidió "apoyar al Gobierno". Las redes le responden con memes y hicieron tendencia la palabra "desclasado".
El miércoles, la Cámara de Diputados freno los vetos de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y la Emergencia pediátrica, y el presidente tildó de "kukas" a los legisladores.
Sergio Agüero apoyó al gobierno. Al exfutbolista le preguntaron por la gestión Milei y respondió: "Yo cuando era chico, mis compañeros y las personas que vivían en mi barrio no teníamos para comer… el no tener para comer existe hace años".
Y agregó: "Después creo que el país a veces está bien, a veces está mal. Yo creo que al final tenemos que apoyar lo que hoy está".
En las redes tildan al Kun de "desclasado", y le contestan: