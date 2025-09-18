El miércoles, la Cámara de Diputados freno los vetos de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y la Emergencia pediátrica, y el presidente tildó de "kukas" a los legisladores.

Sergio Agüero apoyó al gobierno. Al exfutbolista le preguntaron por la gestión Milei y respondió: "Yo cuando era chico, mis compañeros y las personas que vivían en mi barrio no teníamos para comer… el no tener para comer existe hace años".

Y agregó: "Después creo que el país a veces está bien, a veces está mal. Yo creo que al final tenemos que apoyar lo que hoy está".

En las redes tildan al Kun de "desclasado", y le contestan: