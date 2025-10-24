En Rosario, Argentinos Juniors venció 2 a 1 a Belgrano por la semifinal de Copa Argentina y está en la gran final.

El equipo de Nico Diez, que empezó en desventaja por un golazo del Chino Zelarrayán, fue mejor y arrolló al Pirata en el segundo tiempo. Y torció el resultado a través de un penal, que protestaron los piratas, y su entrenador mucho más.

Fue a los 77 minutos: tras un tiro de esquina, Heredia y Lescano quedaron aislados del pelotón que fue a buscar el cabezazo y hubo una sujeción clarísima del celeste, que si bien el zurdo de La Paternal exageró, hizo que el árbitro Yael Falcón Pérez decidiera cobrar penal.

En conferencia de prensa, Ricardo Zielinski explotó contra el árbitro, habló de los antecedentes que perjudicaron a su equipo -el increíble gol que le anularon ante Barracas- y se fue muy caliente.

"El segundo tiempo bueno no ha sido bueno de nosotros, igual quiero hablar de algunas cosas que ya te joden un poco. Primero te jode que cada vez que venimos a Rosario le pegan a la gente, primero te jode eso", dijo el Ruso.

"Yo no soy de hablar de los árbitro. Si ustedes ven el penal, el que agarra es el jugador de Argentinos Juniors. Eso no significa que juguemos bien, pero no puede cobrar todas las chiquitas, amonestarnos a todos los jugadores. Hoy vinimos y nos perjudicó un montón".

Luego pidió: "Termínenla de perjudicar, porque laburamos todos, necesitamos el laburo y a mí me parece que hay árbitros que se hacen bien los tontos y quedan bien con determinada gente". Y explotó: "¿Cuánto más nos van a cagar?".

El resumen de un partidazo

El Bicho lo pasó por arriba en el segundo tiempo y ganó bien.

Argentinos Juniors espera rival para la final, que saldrá del duelo de este viernes en Córdoba -22.10- entre River e Independiente Rivadavia.