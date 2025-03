Néstor Gorosito y Flavio Azzaro se tiraron con dardos cruzados, luego de la visita del periodista a Perú, a días de la hazaña que el DT consumó con Alianza Lima al eliminar a Boca de la Copa Libertadores.

Dijo Gorosito sobre la presencia en Lima de Azzaro en distintos medios de comunicación: “Trajeron a un tipo pavo, que en Argentina tiene cero credibilidad, que me hace sentir orgulloso cuando habla mal de mí. Yo no comparto nada con él, que no sabe ni hablar”.

Azzaro explicó por qué viajó a Perú: "A mi me llevaron a Perú, me pagó una productora y fui a los programas, me preguntaron por ti y dije lo que pienso".

Ya lo había hecho en redes sociales: "Estimado Pipo: una cosa es expresarse mal y otra es ser coimero y rastrero".

Y amplió su descargo en su canal de streaming AZZ: "Es un tipo que se quedó en el pasado en un montón de cosas. Esto va de la mano con los resultados que consigue. Lo de Gorosito es muy malo últimamente en el fútbol. Se fue más veces a la B que las veces que ganó algo".

Y remató: "Así como Pipo dice ‘a Azzaro en Argentina lo conocen’, acá también te conocemos, Pipo, te conocemos mucho. Te conocemos tanto que sabemos que tu momento más divertido de la vida son los mercados de pases. Pero lo entiendo a Pipo, obvio que sí. Él siempre fue limitado y ve cosas donde no las hay".

Continuará…