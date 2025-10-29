‘’Chau Rojo‘’: los afiches que aparecieron en Racing antes de la semifinal contra Flamengo

Este miércoles, Racing se juega un partido histórico ante Flamengo por la revancha de la semifinal de la Copa Libertadores.

La sorpresa en Avellaneda fue la aparición de afiches contra Marcos Rojo, tras su fatidico partido en Río de Janeiro con gol en contra y lesión a Santi Sosa, a quien le fracturó el hueso malar, debió ser operado, y se pierde el duelo de esta noche.

"Chau Rojo, dejá de robar", rezan los afiches, y llevan la firma de "Pueblo de Racing". ¿Alguna agrupación? En la Academia no los conocen y sospechan que podrían venir del lado de Independiente, para enrarecer el clima previo al partido.

¿Quién fue? Lo más importante hoy es el partido, a las 21.30, en el Cilindro que estará colmado para el partido más importante de los últimos 28 años.