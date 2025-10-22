Enzo Trossero, enorme figura de Independiente multicampeón en la década del 80 y la Selección Argentina, habló de la situación actual del Rojo y su mala relación con la dirigencia que encabeza Néstor Grinetti.

En el stream Blender, dónde el exdefensor zurdo contó "el maltrato" que sufre de la gestión pro que gobierna Independiente, también estaba el Ruso Verea. El conductor recordó que ese maltrato que padece Enzo no es nuevo.

"Enzo era el técnico de la Selección de Suiza y lo vinieron a buscar. Uno de los que lo fue a buscar hoy es un bocón mediático", dijo Verea en referencia a Andrés Ducatenzeiler, Duka, devenido en stream e infuencer, muy crítico también de la actual dirigencia.