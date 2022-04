El proceso de Marcelo Gallardo en River es tan notable que es pregunta ineludible hasta para exjugadores de la Selección nacional. El que se refirió a ello esta vez fue el 'Turco' Claudio García, en el podcast 90+3 que se emite a través del canal oficial de la Copa Libertadores.

“Gallardo tiene la suerte de tener a Matías Biscay”, dijo el ex Racing y Huracán, dónde compartió vestuario con el ayudante de campo de River. “Matías va a ser un gran sucesor porque es un tipo muy pensante. Yo creo que lo va a proponer el propio Gallardo. Además de Marcelo, ¿quién conoce más a River que Biscay? Sería una sugerencia hermosa que pueda seguir”, consideró el 'Turco'.

Y sobre Gallardo, sintetizó: “Fue un gran jugador, pero como técnico fue mucho más. Sería un irrespetuoso si no dijera que como jugador fue un fenómeno, pero él no estaba en la bandera de los ídolos. Hoy no es solamente el ídolo: le dieron las llaves de River. Y no se equivocaron”.