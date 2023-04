El arbitraje del clásico de Avellaneda que empataron Independiente y Racing 1 a 1 sigue dando qué hablar. El árbitro Yael Falcón Pérez, al que insultó el Kun Agüero, y por el que se cruzaron Mariano Closs y Esteban Edul, le ofreció una entrevista a Sebastián Vignolo en ESPN.

Allí, el ‘Pollo’ le remarcaba los errores y el pito admitió: “¿Quién no se equivoca?…todos hemos errado, somos seres humanos. He visto jugadores abajo del arco que han tirado la pelota a la segunda bandeja, he visto periodistas que han dicho que Scaloni no podía ser técnico de la selección o han criticado a Messi”.

Tremendo.