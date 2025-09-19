Otra jornada para el olvido para Franco Colapinto, que finalizó 19° y 20° en las prácticas libres del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1 que se correrá el domingo.

El auto del argentino volvió a mostrar por qué es el peor de todos.

La nota de jornada la dio Carlos Sainz, que se equivocó de box y entró en el de Alpine. ¿Fue a buscar a Franco? Las redes reaccionaron con memes.