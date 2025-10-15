''¡Epa, se armó la cabrona!'': el relato de la pelea en el amistoso entre México y Ecuador
Mexicanos y ecuatoriano empataron 1 a 1 en Guadalajara en un partido caliente, que a 20 minutos del final se terminó de picar. Y así lo relataron en la tv azteca.
En Guadalajara, México y Ecuador empataron 1 a 1 en un amistoso con protagonismo argentino.
Los goles en el Estadio Akron, una de las sedes del próximo Mundial, los hicieron el argentino Berterame -al argentino arquero de Huracán Hernán Galíndez-, y Jordy Alcívar de penal.
A los 70 minutos, el partido se picó por una falta de Sánchez a Páez. El defensor y capitán mexicano Montes quiso copar la parada y Pacho se plantó. A partir de allí jugadores de ambas selecciones se empujaron y tiraron manotazos.
Más de la pelea
Los mexicanos se emocionaron más que con el partido.
Resumen y goles del partido
México venía de ser goleado 4-0 por Colombia, el equipo de Javier Aguirre enfrente muchos cuestionamientos.
Y el Ecuador jugarán de Sebastián Beccacece, pese a una impecable Eliminatoria, también .