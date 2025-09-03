La noticia: Franco Colapinto cederá su asiento en la primera tanda de prácticas libres del Gran Premio de Italia, que se correrá el próximo domingo 7 de septiembre, y su lugar será ocupado por el estonio Paul Aron, piloto de reserva de Alpine. 

Los títulos de la prensa argentina: “No correrá en Italia”, “Se está salvando del descenso”, “Será reemplazado” y “Bombazo”

Sin embargo, es una exigencia de Fórmula 1: cada escudería debe ofrecerle a sus conductores de reserva, al menos cuatro tandas de entrenamiento por temporada. 

¿Cuándo vuelve Franco? 

El viernes, desde las 12, en la segunda tanda de entrenamientos de la jornada en Italia luego del GP de Países Bajos y la polémica con su compañero Gasly que generó el comunicado de Alpine

