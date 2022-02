En julio del año pasado, con escándalo Atlético Mineiro le ganó 3 a 1 por penales y el sueño de conquistar la Copa Libertadores de los dirigidos por Miguel Ángel Russo terminó en Belo Horizonte, pero la sensación de haber sido perjudicados no se la quita nadie a los hinchas de Boca.

Tanto que aquella vez y hasta hoy, Juan Román Riquelme repite que Boca venció en ambos partidos a Atlético Mineiro en la escandolsa serie de octavos de final de la Copa.

Bueno, esta semana, Nacho Fernández, ex River y quien era el capitán del conjunto brasileño en aquellos partidos, le contestó al vicepresidente de Boca.

"En realidad, ganamos nosotros. El que pasó fue Mineiro. Es como que nosotros, cuando estaba en River, dijéramos que le ganamos a Palmeiras. Quedamos afuera. Después, uno puede analizar si estuvo bien o mal cobrado, pero la realidad es que ganamos", dijo Nacho en diálogo con Radio Continental.

Y consideró: "Yo tampoco manejé el VAR como quise. El árbitro dijo en un momento que no tenía señal de VAR y no podía revisar la jugada. Lo único que hice fue esperar que tuviera señal para ver que le decían, si iba a revisar la jugada o era gol. Yo era el capitán y tuve la responsabilidad de hacer eso. Cuando tuvo la señal, fue a revisarlo y cobró falta. Lo que se habló y haya pasado, no es un tema que me corresponde a mí".

¿Fin de la polémica?