Campeón del mundo
''¿¡Qué le pasa a Armani, amigooo!?'': la reacción de La Cobra a los penales del Pulpo que se hizo viral
Con sus dos penales atajados, Franco clasificó a River a los cuartos de final de la Copa Argentina. Y generó esta alocada reacción de La Cobra, reconocido hincha de Boca.
River venció por penales a Unión en Mendoza y clasificó a cuartos de final de la Copa Argentina. En la próxima instancia, el equipo de Marcelo Gallardo jugará contra Racing el partido del morbo, por el pase de Maxi Salas-.
Y Franco Armani volvió a ser figura en la definición, como ante Libertad el jueves pasado por la Copa Libertadores. El campeón del mundo atajó dos disparos, uno de ellos con una gran volada. Y generó esta alocada reacción de La Cobra, reconocido hincha de Boca.
''¿¡Qué le pasa a Armani!?'', gritó el streamer, y repitió: “Es buenísimo, mirá la bocha que saca con casi cuarenta años”.
La reacción completa
El joven streamer enloqueció con el electrizante final de partido y con la serie de penales en la que el Pulpo brilló.
Viral.