River venció por penales a Unión en Mendoza y clasificó a cuartos de final de la Copa Argentina. En la próxima instancia, el equipo de Marcelo Gallardo jugará contra Racing el partido del morbo, por el pase de Maxi Salas-.

Y Franco Armani volvió a ser figura en la definición, como ante Libertad el jueves pasado por la Copa Libertadores. El campeón del mundo atajó dos disparos, uno de ellos con una gran volada. Y generó esta alocada reacción de La Cobra, reconocido hincha de Boca.

''¿¡Qué le pasa a Armani!?'', gritó el streamer, y repitió: “Es buenísimo, mirá la bocha que saca con casi cuarenta años”.

La reacción completa

El joven streamer enloqueció con el electrizante final de partido y con la serie de penales en la que el Pulpo brilló.

