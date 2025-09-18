¡Triunfo histórico de Argentina en el Mundial de Voley!

La Selección le ganó a Francia en un partidazo por 3-2 (con parciales 28-26, 25-23, 21-25, 20-25 y 15-12), se quedó con el Grupo C de manera invicta y eliminó a la selección bicampeona olímpica.

¡Y la dupla de relato y comentario de DSports explotó! Martín De Rose en los relatos lució eufórico pero el Zurdo Santiago Darraidou, exjugador de la Selección, gritó "¡¡¡A casa Francia!!!".

Puntazo

Primer tiempo de Loser tras un gran armado de De Cecco.

Con Luciano Vicentin como la gran figura con 22 puntos -además de sentenciar el partido con el bombazo final-, el conjunto dirigido por Marcelo Méndez avanzó a los octavos de final del certamen que se disputa en Filipinas.

Argentina venció a Finlandia en el sufrido debut por 3 a 2 tras comenzar 0-2, mejoró ante Corea 3-1, y dio el golpe este jueves. Así espera rival para el domingo, que saldrá del choque por el Grupo F entre Italia y Ucrania.

Las redes explotan de felicidad y memes: