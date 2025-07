Muchas veces las personas no tienen del todo claro cómo cuidar su salud mental, qué prácticas pueden mejorar el estado de ánimo o cuáles son útiles para mantener el cerebro en equilibrio y sentirse mejor.

Hay distintas rutinas que pueden contribuir a fortalecer el bienestar emocional, especialmente si se incorporan desde temprano en la jornada.

Cómo es el hábito matutino que beneficia el humor según una experta en salud mental

Diversas prácticas cotidianas pueden ser aliadas clave para fortalecer la salud mental, especialmente aquellas que se incorporan en los primeros momentos del día. Esto cobra relevancia porque iniciar la jornada con buen ánimo puede influir positivamente en cómo se desarrollan el resto de las actividades.

Una de las estrategias más simples y efectivas para comenzar con energía consiste en dedicar unos minutos al despertar para pensar en algo que se desea o que genera entusiasmo. Así lo aconseja Kate Mason, psicóloga clínica de Worcester, Inglaterra, en una nota para Everyday Health.

Ella misma aplica este hábito cada mañana: “Pongo la alarma un poco antes de lo necesario y me quedo quieta unos instantes. Respiro profundamente y pienso en tres cosas que me ilusionan para ese día. Puede ser desde tomar un café en calma hasta ver un capítulo de una serie en la noche”, explicó. Según Mason, no es necesario que se trate de grandes planes; lo importante es conectar con pequeñas fuentes de disfrute que aporten bienestar emocional desde temprano.

Aunque este tipo de acciones pueden parecer sencillas, su impacto puede ser significativo. Establecer una rutina matinal centrada en lo positivo contribuye a cuidar el estado de ánimo y a mantener la mente enfocada en experiencias agradables.

Ahora bien, es importante saber que existen múltiples condiciones vinculadas a la salud mental, como la ansiedad o la depresión. Es completamente común atravesar algún tipo de dificultad emocional a lo largo de la vida. Sin embargo, según la Clínica Mayo, se considera que hay una enfermedad mental cuando los síntomas se vuelven persistentes, generan malestar y afectan la vida cotidiana.

Entre los signos de advertencia que pueden indicar un posible trastorno de salud mental se incluyen:

Sentirse triste, apagado o desanimado de manera constante

Dificultad para concentrarse o pensar con claridad

Miedos intensos, preocupación constante o culpa desmedida

Cambios extremos en el estado de ánimo

Aislamiento social o pérdida de interés en actividades antes placenteras

Cansancio excesivo, falta de energía o alteraciones del sueño

Delirios, paranoia o alucinaciones

Incapacidad para manejar el estrés o los desafíos diarios

Problemas para comprender las situaciones o relacionarse con los demás

Consumo problemático de alcohol o drogas

Variaciones notorias en los hábitos alimenticios

Cambios en el deseo sexual

Explosiones de ira, comportamiento violento o actitud hostil

Pensamientos relacionados con el suicidio

Estar atentos a estas señales y buscar ayuda profesional a tiempo es clave para preservar la salud mental. Incorporar hábitos saludables desde la mañana puede marcar la diferencia, pero también es fundamental no subestimar los síntomas cuando persisten o afectan la calidad de vida.