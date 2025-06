En un contexto donde los dispositivos móviles se convirtieron en herramientas multifunción, cada vez más personas buscan soluciones prácticas que simplifiquen la vida cotidiana. Una de las más comentadas en los últimos días tiene que ver con la posibilidad de convertir el celular en un control remoto para la televisión, una alternativa útil tanto para emergencias como para el uso diario.

La propuesta gana popularidad entre quienes suelen extraviar el control físico, prefieren tener todo a mano en un solo dispositivo o simplemente buscan aprovechar al máximo las capacidades de su smartphone. Además de su practicidad, este recurso ofrece una solución ideal para hogares conectados, donde los aparatos inteligentes ya forman parte del ecosistema digital.

Cómo usar el celular como control remoto en tu smart tv

Con solo un celular y la app adecuada, es posible manejar casi cualquier televisor inteligente sin necesidad de accesorios extra. Las principales marcas del mercado (Samsung, LG, Sony y Philips) ofrecen sus propias aplicaciones oficiales y gratuitas, que transforman el teléfono en un control remoto con funciones incluso más avanzadas que el original.

Estas herramientas permiten cambiar de canal, regular el volumen, acceder a apps como Netflix o YouTube, e incluso escribir desde el teclado del celular para facilitar la búsqueda de contenidos. Para que funcionen correctamente, solo es necesario que el televisor y el smartphone estén conectados a la misma red Wi-Fi y seguir algunos pasos simples de configuración.

Pero ¿qué pasa si el televisor no tiene internet o no es smart? En ese caso, existen aplicaciones que utilizan el sensor infrarrojo del celular, como las clásicas de Xiaomi o SURE Remote, que permiten manejar televisores más antiguos como si se tratara de un control tradicional. Es un recurso práctico, gratuito y muy útil para quienes buscan una solución rápida y sin complicaciones.