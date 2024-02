La Universidad a de Harvard dio a conocer la planta que disminuye el estrés y potencia la memoria. Además, proporcionó detalles sobre las técnicas más efectivas de estudio para consolidar el conocimiento y superar la temporada de exámenes.

Captar, procesar y comprender la información puede presentar desafíos en ciertas situaciones, por lo que "Make It Stick: The Science of Successful Learning" ofrece una perspectiva detallada sobre las técnicas de estudio, permitiendo a los estudiantes seleccionar la que mejor se adapte a sus necesidades.

Cuáles son las mejores técnicas de estudio según Harvard

Aquí se presentan las técnicas más efectivas de estudio para potenciar tu proceso de aprendizaje:

Toma un recreo mientras estudias

Dedicar largas horas al estudio solo conduce a la fatiga cerebral. Por esta razón, es crucial permitirse pausas y momentos de descanso tras un periodo de estudio, con el fin de retomar la lectura posteriormente con mayor eficacia.

Saca apuntes a mano

La escritura manual favorece la retención de ideas, ya que obliga a nuestra mente a reflexionar sobre el contenido, un aspecto que no se experimenta al utilizar un teclado.

Realiza mapas mentales

Esta estrategia resulta altamente eficaz, ya que posibilita resumir y organizar todas las ideas relacionadas con un tema específico.

Crea una guía de estudio

Esta práctica te será útil para crear un esquema que destaque las ideas principales y secundarias en el tema que estás estudiando. Además, resultará beneficioso, especialmente si debes realizar una exposición posteriormente.