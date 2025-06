El uso de la realidad aumentada ya ha comenzado a integrarse en distintos ámbitos, desde los videojuegos hasta el comercio y la educación. Pero la apuesta actual va más allá: busca incorporar esta tecnología a un objeto cotidiano y de uso personal como los anteojos.

En ese camino, una de las empresas pioneras en experiencias visuales inmersivas prepara el lanzamiento de un nuevo producto que promete transformar la manera en que las personas interactúan con su entorno. Se trata de unos anteojos que incorporan realidad aumentada, diseñados para llevar la conectividad a otro nivel.

Así serán los nuevos anteojos con realidad aumentada de Snaptchat

Durante su intervención en los encuentros Augmented World Expo (AWE), Evan Spiegel, CEO de Snapchat, anunció que las próximas gafas inteligentes de Snap llevarán el nombre de Specs. Según lo anticipado, este nuevo modelo promete ser más liviano, compacto y potente que las versiones anteriores, marcando un paso importante en la evolución de la realidad aumentada desarrollada por la empresa.

Aunque Spiegel confirmó que las Specs estarán disponibles de forma abierta para el público, no reveló detalles concretos sobre el precio ni la fecha exacta de lanzamiento. Esta nueva apuesta llega luego de que muchos usuarios expresaran su insatisfacción con el diseño robusto y poco práctico de los modelos anteriores, algo que la compañía parece haber tomado muy en cuenta.

En una reciente publicación de blog, Snap Inc. señaló que los dispositivos actuales no logran estar a la altura de las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial. “Los chatbots pronto serán reemplazados por experiencias inmersivas que integran la IA en el mundo real mediante la realidad aumentada”, afirmaron. En ese sentido, las Specs no solo buscarán mejorar en términos técnicos y estéticos, sino también abrir la puerta a una nueva forma de interacción digital, centrada en la expresión, el aprendizaje y el entretenimiento colectivo.