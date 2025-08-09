Dejarse las canas es una elección cada vez más común entre personas de distintas edades. Para muchos, representa un cambio estético, una forma de ahorrar tiempo o incluso una declaración de estilo. Pero detrás de esta decisión también hay rasgos de la personalidad que expertos en salud del ámbito de la psicología se encargaron de analizar.

No se trata solo de una cuestión de imagen, sino de una actitud frente al paso del tiempo, la autenticidad y la presión social. Entonces, ¿qué dice realmente sobre vos el hecho de lucir tus canas con naturalidad? Conocé el análisis psicológico que arroja luz sobre esta conducta.

Qué significa dejarte crecer las canas según la psicología

Un estudio del European Institute for Gender Equality reveló que el 87% de las mujeres europeas mayores de 40 años ha sentido presión social para cubrir sus canas. Sin embargo, cada vez son más las que eligen dejarlas a la vista como una afirmación de identidad y empoderamiento.

Lejos de ser una señal de descuido, optar por el cabello blanco es una elección consciente que implica aceptar y abrazar el paso del tiempo. Las mujeres que toman esta decisión suelen mostrarse tal como son, sin interés en ajustarse a estándares tradicionales de juventud o belleza. Lo que prima es la autenticidad.

Desde la psicología, esta postura está vinculada a una autoestima sólida y un autoconcepto positivo. Quienes aceptan su edad sin temor ni vergüenza tienden a tener una relación más sana con su imagen y una mayor confianza en sí mismas. También valoran la practicidad: evitan el gasto de tiempo y dinero que implica teñirse con frecuencia.

Al mismo tiempo, dejar las canas se convierte en una forma de rebeldía frente a mandatos sociales. Y si bien este estilo hoy está en auge, muchas lo adoptan como una declaración personal. Para ellas, las canas no son un símbolo de decadencia, sino de poder, experiencia y libertad.