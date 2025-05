En el mundo de los hábitos alimenticios, el desayuno ocupa un lugar central en muchos discursos sobre Salud y bienestar. Desde edades tempranas se promueve como una comida fundamental para empezar el día con energía, pero no todas las personas lo incluyen en su rutina diaria.

Saltarse comidas, ajustar horarios o limitar ciertos alimentos se convierte con frecuencia en costumbre, sin reparar del todo en sus posibles consecuencias a largo plazo. En este contexto, distintos especialistas en nutrición y medicina preventiva analizaron qué ocurre específicamente cuando el desayuno se omite de manera reiterada.

Cómo afecta saltearse el desayuno según especialistas

Aunque cada persona tiene sus propios motivos para saltarse el desayuno (ya sea por apuro, falta de apetito o simple desinterés), esta práctica se ha vuelto más común, especialmente con el auge del ayuno intermitente. Esta modalidad, que restringe el horario de alimentación diaria, busca optimizar la quema de grasa y mejorar el control glucémico, sobre todo en quienes padecen diabetes tipo 2. Aun así, los especialistas advierten que no debería adoptarse sin planificación previa ni supervisión profesional.

Pese a estas nuevas corrientes, la perspectiva clásica de la nutrición sigue considerando al desayuno como una comida esencial: aporta energía en las primeras horas del día, regula la glucosa en sangre y ayuda a mantener la saciedad, reduciendo el riesgo de consumir calorías en exceso más adelante.

Para muchos, el café se convierte en el único “ritual matutino”, sobre todo si se acompaña con leche, que suma cierta cantidad de grasa y ayuda a calmar el apetito. Sin embargo, esta aparente solución puede jugar en contra. Tal como señala la nutricionista Loh, el cuerpo no deja pasar por alto la ausencia de alimento: “Es como si enviara señales suaves al principio; cuando no respondés, empieza a alzar la voz. Para cuando lo escuchás, ya está gritando”. El resultado habitual de ese “grito” es una decisión impulsiva: recurrir a alimentos muy calóricos, rápidos y poco saludables para compensar lo que no se ingirió a tiempo.