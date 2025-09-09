Cuando surgen discusiones en la pareja, algunas personas ,movidas por la ira, terminan utilizando expresiones dañinas que afectan la salud emocional del vínculo. Entre las frases más comunes aparece la amenaza de una posible ruptura en medio del conflicto.

De acuerdo con la psicología, esta actitud suele usarse como un mecanismo de presión o intimidación hacia la otra persona, con el objetivo de manipular la situación y mantener control sobre la relación.

Cuál es el verdadero significado de que una persona siempre hable de separarse según la psicología

La psicóloga Marina García Fuentes, directora del Instituto Psicode, señaló que desde el inicio de cualquier relación existe la posibilidad de que en algún momento llegue a su fin. "La separación es parte de la realidad. Algo que parece evidente, pero se vuelve insoportable cuando uno de los miembros de la pareja utiliza esa posibilidad como herramienta de control y dominio", expresó.

Según explicó, cuando estas amenazas se repiten, la persona afectada suele ceder por temor al abandono, se somete y se anula frente al otro. Este comportamiento, con el paso del tiempo, deteriora el vínculo y refleja que algo no está funcionando de manera adecuada.

Aunque es normal que las parejas tengan conflictos y ninguna sea perfecta, la manera de enfrentarlos marca la diferencia entre una relación sana y equilibrada o una cargada de dolor, indicó Psychology Today.

Es común que, en un momento de enojo, alguien se arrepienta de haber lanzado palabras hirientes. El problema surge cuando este tipo de expresiones se vuelven frecuentes, ya que generan inseguridad, ansiedad y altos niveles de estrés. "Incliné la cabeza y adopté el papel de la sumisión tras escuchar la amenaza de una separación. Después de esas palabras, la tristeza y la ansiedad se apoderaron de mí", compartió García como ejemplo.

Este tipo de dinámicas debilita el lazo, ya que abren la puerta a la manipulación e incluso, en casos más graves, a la violencia psicológica o física. Llegado ese punto, es fundamental reconocer la situación y saber cuándo dar un paso al costado.

"Amenazar con romper la relación solo conduce al desgaste emocional de ambos, prolonga el sufrimiento y, al final, la ruptura será inevitable, reduciendo incluso la posibilidad de mantener una amistad futura", agregó la especialista.

El Instituto Psicode remarca que la clave está en identificar esas situaciones a tiempo y aprender a manejar los impulsos. Asimismo, resulta esencial pedir ayuda profesional antes de que la relación se desgaste por completo.

"En lugar de recurrir a amenazas de separación, es preferible proponer buscar una salida juntos o, si ya no queda otra opción, plantear la ruptura de manera directa", concluyó García.